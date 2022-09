Cristiano Ronaldo no vive su mejor momento en el fútbol mundial y actualmente ha sido relegado a la banca por el DT del Manchester United, Erik Ten Hag.

Hace unos días convirtió su primer gol de la temporada en la victoria de los ‘Red Devils’ por Europa League ante el Sheriff Tiraspol y en la jornada de hoy, iban a enfrentar al Leeds United, pero tuvo que ser suspendido por los preparativos para el funeral de la Reina Isabel II el lunes 19 de septiembre.

Sin embargo, el equipo de Old Trafford viajó hasta la ciudad de Leeds, donde un pequeño hincha del crack luso saltó la valla de contención para saludar a su ídolo, quien lo recibió con un abrazo y posteriormente le firmó su pequeña camiseta que quedará para el recuerdo del joven fanático.

Cristiano Ronaldo hugs a little boy and takes him into the Manchester United team bus to meet the other players.

