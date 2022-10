El Manchester United ha sido humillado por el Manchester City, en un nuevo derby de la ciudad inglesa válido por la fecha 9 de la Premier League.

Al final del primer tiempo, los dirigidos por Pep Guardiola se imponían 4-0 ante los ‘Red Devils’ de Erik ten Hag y, para los hinchas que los acompañaron en el Etihad Stadium, fue demasiado castigo.

Así, tal y como captó la cámara de Sky Sports, no fueron pocos los fanáticos del United que se fueron del estadio incluso antes de que acabara la primera mitad.

La imagen no tardó en volverse en viral y tampoco se demoraron en aparecer las burlas.

📸 – Some United fans are making their way out of the stadium. pic.twitter.com/oyhixE8UB1

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 2, 2022