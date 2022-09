Gran polémica ha generado en Italia, el duelo entre la Juventus y el Salernitana de Diego Valencia, luego de que La Vecchia Signora, remontará un complejo duelo ante el modesto equipo ‘granate’ del delantero nacional.

En el descanso, los equipos se fueron a los camarines con la victoria instalada para los de Salerno, por goles de Antonio Candreva a los 18′ y de Krzysztof Piątek en los 45+5′ de la primera etapa.

Ya en el segundo, el equipo Bianconeri saltó con un ánimo diferente para encarar la etapa complementaria, en donde igualaron con tanto de Gleison Bremer en los 51′ y decretando la igualada, el experimentado central, Leonardo Bonucci en los suspiros el encuentro.

Sin embargo, la polémica se instaló en los minutos finales, luego de que el árbitro del partido, anuló el gol de Arkadiusz Milik que suponía el 3-2 de la victoria.

😱 En el gol anulado a Arkadiusz Milik por fuera de juego de Bonucci que habría supuesto el 3-2 de la victoria para la Juventus, se olvidaron en el VAR de Candreva, que rompía el fuera de juego, al trazar las líneas. 📸 Arkadiusz Milik en 'Instagram' pic.twitter.com/HkawP6HQOk — Soy Calcio (@SoyCalcio_) September 12, 2022

El colegiado eliminó el tanto en el marcador, luego de ver en el VAR a Bonuccisupuestamente adelantado en la última jugada del partido, pero la televisión italiana, reveló unas imágenes en donde se ve a un jugador del elenco visitante habilitando perfectamente al defensor de la selección ‘azzurra’.

Una vez finalizado el partido y con la igualdad en el marcado, el DT local, Massimiliano Allegri, señaló en conferencia de prensa que quería revisar la posición de un jugador de Salernitana en el gol que pudo haber otorgado la victoria para su escuadra.

UFFICIALE: #CANDREVA TENEVA IN GIOCO BONUCCI Sky ha calcolato la distanza dalla riga di fondo di Bonucci e di Candreva al momento del tocco di testa di Milik. C’è un mezzo metro abbondante a favore del bianconero, che dunque era tenuto in gioco dal giocatore della Salernitana. pic.twitter.com/9Wd2ZPOL4W — Nino Flash (@NonSoloJuve) September 11, 2022

Quienes mostraron la imagen que avala lo sugerido por los de Juventus en el terreno de juego y por el propio entrenador italiano, fue Sky Italia.

Leonardo Bonucci habló de lo sucedido en zona mixta luego del partido y expresó que “cuando he vuelto al vestuario, he visto la imagen de nuestros colaboradores porque Candreva me mete en juego. Además, mi posición no ha molestado a Sepe. El VAR se precipitó tras tomar el árbitro la decisión justa”.

Una situación que tiene molestos a todos el Italia, por el mal uso del VAR, que cuando llegó, fue anunciado como el implemento que acabaría con las injusticias en el césped de los estadios.

Sin embargo, está vez, generó una polémica y que está lejos de terminar en el Viejo Continente y que seguro arrastrará coletazos para el juez del compromiso, Matteo Marcenaro.