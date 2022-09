Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, estalló contra un periodista durante la conferencia de prensa previa al duelo de Champions League 2022-2023 ante Napoli.

Los ‘Reds’ visitan al elenco del sur de Italia este miércoles, en el debut de ambos en el certamen internacional, y una sugerencia del club inglés a sus hinchas derivó en una pregunta que enfureció al entrenador alemán.

“Deberían evitar aglomeraciones en áreas públicas y no aislarse en áreas lejanas de la zona portuaria de la ciudad. Desaconsejamos que vayan al centro y, si han decidido visitarlo, tengan en cuenta que pueden ser un objetivo para robos, atracos y agresiones”, indica el mensaje en las redes sociales del Liverpool.

Por lo anterior, un reportero le consultó a Klopp si pensaba que la ciudad era peligrosa, a lo que el germano respondió furioso.

“Esa es una pregunta vergonzosa de tu parte. Solo quieres crear titulares, no lo entiendo. ¿Tú eres de Nápoles? ¿Crees que es una ciudad peligrosa?”, empezó contestando el DT de los ‘Reds’.

“Yo no lo sé, no vivo una vida normal en Nápoles. Yo estoy protegido aquí, solo voy al hotel y quieres preguntarme sobre la ciudad. Tú sabes exactamente a lo que se refiere: si ciertos hinchas se encuentran con ciertos hinchas, algo puede pasar”, agregó el alemán.

Para cerrar, Jürgen Klopp insistió en que “no tiene nada que ver con la ciudad, así que no sé. No estoy aquí para darte titulares y, si no sabes qué más, preguntar no hay problema. Me encantaría irme al hotel y concentrarme en el partido”.

Napoli y Liverpool se enfrentan este miércoles 7 de septiembre, desde las 15:00 horas, por la primera fecha del grupo A de la Champions League.

