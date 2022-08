Una nueva normativa entrará en vigor en la Premier League. La Federación Inglesa de Fútbol, creo una nueva legislación que comenzará a correr en la temporada 2022/23.

Dicha norma, señala que si un Club desea realizar un cambio material en su escudo o cambiar los colores reconocidos de su camiseta local, debe llevar a cabo un proceso de consulta exhaustivo y extenso con sus aficionados.

En un comunicado publicado por el ente regulador de la Premier League y de la selección inglesa, expresaron que “un club debe poder demostrar que la mayoría de sus simpatizantes están a favor de los cambios propuestos”.

The @FA has introduced new rules for the start of the 2022/23 season to help protect the heritage of football clubs in England:

