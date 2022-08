Graves acusaciones en contra de Ryan Giggs, de parte de su ex pareja Kate Greville, quien comentó hechos de violencia protagonizados por el ex jugador del Manchester United.

Un ex futbolista que está en el ojo de la polémica, es Ryan Giggs, debido a que se inició en su contra el juicio que protagoniza su ex novia, Kate Greville, quien comentó algunos episodios de violencia que vivió con el ex Manchester United.

En el relato, la mujer señaló que conoció las dos versiones del ex volante de los ‘Diablos Rojos’. Uno ‘agradable’ y otro ‘desagradable’ que era violento y controlador, con episodios de agresiones que relató ante el juez.

El hecho concreto que describe la ex pareja del galés, sucedió en un hotel en Dubái, en una vacaciones que disfrutaban como enamorados. Lo complejo que detalló Kate, es que Giggs se puso muy violento, cuando ella estaba mensajeando con otra amiga, momentos en que él “Literalmente se dio la vuelta y me sacó desnuda a rastras al pasillo”, destacó.

“Yo estaba desnuda, me agarró del brazo, de la muñeca, muy fuerte, y literalmente me arrastró hasta el salón de la suite. Me tiró al suelo y se llevó todas mis maletas y lo tiró todo al pasillo. Literalmente cerró la puerta y no me dejaba entrar al dormitorio. Me dejó allí, desnuda. Yo estaba como: ¿Qué acaba de pasar?”, relató.

Actitudes impulsivas

Otros datos que aporto Kate Greville en el juicio contra el ex deportista, fue que sus acciones eran constantes y repetitivas y que ella en un comienzo no imagino nunca que su compañero de vida (en ese entonces) se convertiría en un hombre impulsivo y violento que hoy enfrenta a la justicia.

Con relación a esto, la mujer enfatizó que “estaba enormemente enamorada de él. Pensé que era lo mejor que había existido. Realmente pensé que era mi alma gemela y mi mejor amigo. ¿Conoces esas historias de amor que ves en las películas? Eso es lo que sentí para mí”.

También describe que no supo leer las ‘señales de alerta’ que vio en él, como cuando aparecía en su casa si no respondía a los mensajes y llamadas y la amenazaba con hacer pública la relación que mantenían, ya que en el inicio ambos estaban casados con otras personas.

Por último, contó que el ex dirigido por Alex Ferguson realizó una especie de ‘chantaje’ en su contra, debido a que la amenazaba con publicar un video en redes sociales de ellos dos teniendo intimidad y que habían grabado cuando eran pareja.

Sin duda, tremendas acusaciones en contra de un buen ex futbolista reconocido a nivel mundial, pero que al parecer solo mostraba una cara ante el espectáculo del deporte. Ahora el oriundo de Gales, deberá esperar por el veredicto que realicé la corte en su contra.