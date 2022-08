Florencia Bonsegundo, figura de la selección nacional femenina que viene de quedarse con el tercer puesto en la Copa América 2022 y conseguir la clasificación directa al Mundial de Australia / Nueva Zelanda, dialogó con Super Deportivo Radio y reveló el gesto que tuvo Lionel Messi cuando lo conoció.

La talentosa volante recordó el día que conoció a Messi: la foto y una anécdota que lo pinta de cuerpo entero al rosarino.

“A Leo lo conozco, porque compartimos un almuerzo antes de viajar al mundial de Francia y ellos iban a la Copa América. Lo que más me sorprendió de Messi es que fue el único que se quedó a sacarse las fotos con todas”, comenzó relatando la futbolista.

Luego ‘Bonse’ agregó que “todos empezaron a hacer bombas de humo y el fue el único que se quedó a sacarse fotos con cada una de nosotras. Eso es increíble, porque podría haberse sacado dos fotos e irse, pero se sacó con todas”.

“La noche anterior pensaba qué le iba a decir a Messi. Tenía pensado decirle que era mi ídolo y después llegué ahí, apareció él, lo tuvo al frente y solo me salió decirle ¡Gracias, je! Messi puso una cara preguntándose ¿Gracias de qué? para mí fue un gracias en general, por ser argentino, por ser el fútbol”, agregó.

Por último Florencia reveló que le gustaría compartir cancha con la ‘Pulga’, aunque sea en un encuentro amistoso: “Ojalá algún día pueda compartir un partido con él, sería increíble jugar un partido juntos”.

“Un partido beneficio o lo que sea. Preferiría que el me de un pase para hacer un gol, yo no creo, que me lo de él, tranquilo, je”, cerró entre risas.