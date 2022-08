Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los blancos de las críticas por parte de los fanáticos y de los analistas de Manchester United por sus actitudes en el vestuario y la falta de compromiso con el equipo. Ahora, una ex estrella como Gary Neville le envió un duro mensaje.

Luego de que el flamante entrenador de la institución de los ‘Red Devils’, Erik ten Hag, mostrara su desaprobación a la decisión del ‘Bicho’ de marcharse a su casa tras el partido contra Rayo Vallecano, el malestar de los hinchas contra la figura del portugués aumentó.

Ahora, el exdefensor de la entidad británica remarcó este sentimiento y dudó de la preferencia del exdirector técnico de Ajax por la jerarquía de la estrella lusa, Cristiano Ronaldo.

“Si quiere irse, el Manchester debería facilitar su salida. Cada conferencia de prensa que da Ten Hag está contaminada por el problema de Ronaldo. Si un jugador se convierte en el factor dominante, una distracción para el entrenador durante las conferencias de prensa, solo hay una cosa que hacer. Todos lo sabemos. A veces hay que retroceder para seguir adelante”, aseveró en conversación en el programa Operlap en Sky Bet.

“Dejarle salir es la única opción para el club. Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano (europeo) en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el fútbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar”, sentenció.

Por su parte, otro de los ex jugadores del fútbol inglés que mostró su desaprobación fue Jamie Carragher en el mismo programa: “Creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera, y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento. Los candidatos a recibirlo son pocos y, sobre todo, no parecen tener prisa. Ningún otro club de Europa lo quiere tener actualmente. Podría estar equivocado, pero no parece que el United pueda desprenderse de él”.