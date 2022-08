Tras perderse las giras por Tailandia y Australia, debido a “motivos familiares”, Cristiano Ronaldo se enfundó, este domingo, la camiseta del Manchester United por primera vez en esta pretemporada para medirse en un amistoso ante el Rayo Vallecano, duelo en el que sólo participó durante el primer tiempo.

Cabe recordar que el pasado lunes, el delantero portugués voló a Manchester para reunirse con directivos del club y con su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, para expresar su deseo de abandonar el equipo.

A pesar de esto, el astro de los ‘Diablos Rojos’ encontró, en su regreso, a un Old Trafford que lo llenó de cariño. Y es que un sinfín de hinchas y niños acudieron al estadio luciendo una camiseta con su nombre y el número siete en sus espaldas.

Dichos aficionados corearon cada acción en la que participó ‘CR7’, que vio acción desde el inicio en la punta de ataque pero, demasiado desasistido para recibir el último pase, fue retrasando su posición hasta acabar bajando a recibir balones en el centro del campo.

En el descanso fue sustituido por el marfileño Amad Diallo, que a los tres minutos de entrar al césped abrió el marcador para el Manchester United, mientras Ronaldo era captado, por usuarios de redes sociales, abandonando el recinto inglés antes del pitazo final.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5

— Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022