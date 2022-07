El joven defensor brasileño Renan Víctor da Silva, jugador del Bragantino cedido por el Palmeiras, fue detenido el pasado viernes tras arrollar mortalmente a un motociclista, mientras conducía en aparente estado de ebriedad, según informó la Policía.

El accidente tuvo lugar en la ciudad de Bragança Paulista, interior del estado de Sao Paulo, cuando Renan invadió el carril contrario con su vehículo y chocó de frente con un motoquero, que falleció por causa del fuerte impacto.

La comisaria encargada de las investigaciones, Aline Ferreira, señaló a los medios de Bragança Paulista que Renan responderá ante la Justicia por “homicidio culposo”, cuando no hay intención de matar, pero con el agravante de tener su licencia de conducción vencida y negarse a la prueba de alcoholemia.

Renan Victor da Silva (20, defendor on loan to RB Bragantino from Palmeiras) has had his loan contract terminated after crashing with and killing a man on a motorbike. Police says he drove without a licence and while being drunk. https://t.co/vUk3z7FKw9 pic.twitter.com/GG8y0XkyYM

