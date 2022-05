El ex arquero de la selección nacional, Nelson Tapia, fue el invitado al podcast, Pelotazo al Vació, donde habló de diversos temas . Entre ellos, el caso de Byron Castillo y del recambió de la "Roja de todos".

El ex guardameta de la selección nacional, Nelson Tapia, actualmente se desempeña como DT de Libertad de Ecuador, de la segunda liga nacional de Ecuador.

En el podcast, Pelotazo al Vacío, el estratega se refirió a múltiples temas que tocan relevancia hoy en día en Chile. El caso de Byron Castillo, le llega de frente, debido a que el defensor estuvo bajo su mando cuando estaba al cargo de Barcelona SC de Ecuador.

Así también, conversó sobre la danza de técnicos que de barajan para dirigir a la “Roja de todos”, en el cual menciona que: “me gustaría que un chileno dirija la selección, pero muchas veces no se hace un buen trabajo y por eso se confía en otros tipos de técnicos”.

Por otra parte, analizó categóricamente el recambio que existe hoy en Chile. El ex capitán chileno argumentó: “Los chicos también tienen que pelear el puesto. El fútbol formativo se dejó de lado con el tema de la pandemia. Debe haber más competencia y darles rodaje”

“Cualquier joven se coloca un pitillo, se cree Alexis Sánchez y no es así. No hacen el esfuerzo que hicieron las figuras de la generación dorada. Todos quieren que el representante los lleve al equipo a jugar y no es así”, finiquitó Nelson Tapia.