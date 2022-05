El ex guardameta nacional, Nelson Tapia, conoce de cerca al jugador en polémica Byron Castillo y recalcó que llegar por escritorio al mundial "no es lo más correcto".

El exarquero de la selección chilena, Nelson Tapia, salió al paso de lo que esta ocurriendo en torno al litigio que tiene al ecuatoriano Byron Castillo en el ojo del huracán, ante la demanda de la ANFP en la FIFA.

Recientemente al caso se le agregó una nueva polémica. En el último encuentro de su equipo en la liga ecuatoriana, Emelec, Castillo cometió un penal.

Posterior a eso, estalló en llanto en plena cancha y luego, emocionalmente destrozado, le pidió a su DT que lo sustituyera.

Muchas han sido las especulaciones en relación a ese último episodio vivido por el jugador. Y Tapia es una voz autorizada para comentar esta situación, pues lo dirigió y lo conoce perfectamente.

En diálogo con el podcast, Pelotazo al Vacío, el exjugador de La Roja remarcó que “la situación se la puede sentir incómoda, yo dirigí a Byron en el 2019, lo conozco”.

“Soy chileno, trabajo en Ecuador, pero me mantengo al margen. La opinión la debe tener la FIFA. No sé si es correcto o no lo que hace Chile”, añadió.

En caso de que el ente rector de fútbol mundial falle a favor de Chile, es posible que la selección nacional viaje a la cita mundial.

Ante este “virtual” escenario, el actual entrenador comentó que “no es lo ideal, parece que quieren algo de una u otra forma, pero no es lo más correcto”.

“Por eso no me hago partícipe de esto, estoy trabajando acá y me han tratado bien, prefiero mantenerme al margen”.

Hay que recordar que, Nelson Tapia, inició su carrera como estratega en el país ecuatoriano.

Con relación al defensor, Tapia recalcó que “Tengo la mejor impresión de él, como jugador y persona, es uno de los mejores laterales con proyección del fútbol ecuatoriano, es un tipo muy transparente y no es bueno que viva esta situación ni para ningún otro jugador, no la debe estar pasando bien”.