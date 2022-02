Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds United y prócer de La Roja, no escondió su molestia contra un periodista que le consultó si estaba "preocupado" por el complicado presente de su equipo...

El entrenador argentino Marcelo Bielsa atraviesa un duro momento en Inglaterra. Su Leeds United volvió a perder en la Premier League y se encuentra solo cinco puntos por encima de la zona de descenso.

El panorama es complejo y el DT lo sabe. Por eso reaccionó molesto cuando tras la caída ante Manchester United (2-4) fue consultado por si estaba “preocupado” por el presente de su equipo.

“Usted dijo que su obligación era permanecer en la Premier League. Cuando mira ahora la tabla, cinco puntos arriba de los últimos tres lugares, ¿está preocupado?”, interrogó el periodista de Sky Sports.

Bielsa, como era predecible, reaccionó molesto y se encargó de minimizar -con razón- la labor del reportero: “Pero esa es una pregunta que sinceramente no tiene ningún sentido. Porque, ¿alguien podría decirle que no me preocupa?”.

“Es imposible no estar preocupado, nosotros recibimos 50 goles. ¿Le parece que puedo no estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?”, remarcó el ‘Loco’.

Por si fuera poco, Leeds United ahora debe visitar al poderoso Liverpool por la Premier. El juego está pactado para este miércoles desde las 16:45 horas.