El 25 de noviembre de 2020 quedará escrita como una de las fechas más recordadas en el mundo del fútbol. Esa mañana falleció el exjugador y director técnico argentino Diego Armando Maradona, todo un mito en Argentina, Nápoles y en varios rincones del planeta.

Para muchos considerado el mejor jugador de la historia del fútbol, más allá de su innegable habilidad con el balón, el ’10’, desde su aparición en Argentinos Juniors e incluso antes en el equipo de los ‘Cebollitas’, también destacó por cosas extrafutbolísticas.

Si bien es más extrañado fundamentalmente en Argentina y Nápoles, también es recordado en varios rincones del mundo. Su vida da para escribir millones de páginas y realizar miles de documentales y películas. Lo cierto es que aún solo tomando el año desde su fallecimiento, Maradona siguió siendo noticia en muchas partes del mundo.

El legado

Tras su muerte, todos los clubes en los que estuvo, ya sea como jugador o entrenador, lamentaron la muerte del ídolo, así como también se sumaron miles otros en los que no estuvo. Futbolistas de todo el planeta le rindieron tributo de distintas formas, siendo Lionel Messi y Carlos Tévez entre los más destacados.

En toda Argentina se hicieron diversos homenajes y en la casa de Gobierno se realizó un masivo funeral al que acudieron miles de personas. En tanto, en Nápoles también se vivieron jornadas emotivas. Tras su muerte, el napolitano Giorgio Pignalosa le contaba a BioBioChile algo de la devoción que siente por Maradona en el sur de Italia.

“Una parte de Nápoles ha muerto”, reconocía. De hecho, días después de su fallecimiento, desde el club anunciaron el cambio de nombre al emblemático estadio San Paolo a Diego Armando Maradona. El argentino fue y será toda una institución en Nápoles.

De hecho, en la última el médico, periodista y autor del libro La salud de Diego: la verdadera historia, Nelson Castro, reveló que “Maradona está enterrado sin corazón. Hubo un grupo de barras bravas de Gimnasia que planeó irrumpir y extraer el corazón (…) Estuvo detectado que eso iba a ocurrir, entonces se le extrajo su corazón, además para estudiarlo porque su corazón era muy importante para la determinación de la causa del fallecimiento de Maradona”.

Luego de su muerte muchas cadenas de streaming o televisión sacaron documentales o series sobre su vida. Star Plus, Infobae o Amazon Prime son algunos ejemplos. Pero el nombre de Maradona también ha hecho ruido en este tiempo por cosas negativas.

Denuncia de violación

Mientras Diego Maradona estuvo en La Habana a principios de siglo por rehabilitación por drogas se hablaba de una ‘relación’ que tuvo con una cubana. Mavys Álvarez es el nombre de la mujer, que reveló que en ese momento (año 2000) tenía solo 16 años,. En noviembre de este año la cubana decidió atestiguar en una causa que se abrió contra el entorno de Maradona por trata de personas. Ella entregó su versión en calidad como víctima.

En entrevista con Infobae, Álvarez recordó los traumáticos episodios que vivió con el exjugador en el Centro de La Pradera. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó”, lamentó entre lágrimas.

La oriunda de La Habana explica que decidió hablar ahora porque Fidel Castro y Diego Maradona ya están muertos y que su intención es que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir.

Acusa que Maradona la trató violentamente varias veces mientras estuvo en el centro de rehabilitación. Relata que un día tomó el celular de Maradona para contestar y que era Claudia Villafañe, la esposa del ’10’. “Él estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: ‘¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!’ Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’, amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones”.

También rememora un episodio en una discoteque: “Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro”.

Todos estos testimonios son también parte de la investigación contra el entorno de Maradona por trata de personas, ya que Mavys Álvarez entró al país en 2001, cuando era menor de edad, para que viera la despedida del exjugador en La Bombonera. Recuerda también que en esa ocasión la quisieron traer en una caja desde La Habana, pero después le pidieron permiso a Fidel Castro para que viajara. Él accedió, pese a que los padres de Mavys no firmaron ningún documento, cuenta.

Explica que estuvo encerrada en un hotel de Buenos Aires por meses y tenía guardias de seguridad afuera de su habitación. Además, se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de sus senos contra su voluntad, siendo menor de edad y sin el consentimiento de sus padres, denuncia.

“Él (Diego Maradona) insistió en que le gustaría mucho que yo me operara los senos, que por favor, que me iba a ver mejor, que iban a tener el cuidado que necesitaba, que todo iba a estar bien (…) El médico me explica que por el tamaño de mi senos y mi piel no podían ponerme la talla que Diego realmente quería. Él quería que me pusieran algo más grande”, explicó.

La causa por trata de personas está en desarrollo en el Juzgado Federal N°10 de Buenos Aires.

El juicio por su muerte: los inculpados y la herencia

Horas después de que se confirmara el fallecimiento de Diego Maradona hace un año los dardos entre el entorno del exfutbolista y la familia de él, representadas principalmente por Dalma y Gianinna (las hijas que Maradona tuvo con su esposa), empezaron de lado a lado con duras acusaciones.

Días después se llevaron todas estas discusiones a un juicio. La autopsia de Maradona indicó que falleció por un edema pulmonar, secundario a una insuficiencia cardiaca crónica reagudizada. La Fiscalía General de San Isidro de Buenos Aires investigó a los cercanos del exjugador por “presunto homicidio culposo”.

Desde mayo de 2021 hay siete personas imputadas por “presunto homicidio con dolo eventual”, por lo que arriesgan hasta 25 años de cárcel.

Los imputados son el enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la médica Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujando y médico de cabecera Leopoldo Luque.

Respecto a su herencia todavía no está todo claro. El abogado de Diego Fernando, el hijo más chico de los que reconoció el exfutbolista, dijo en el programa argentino Informados de Todo que “ganó mucha plata, pero el problema es que no la tenía él. Hasta ahora se habla de seis millones de dólares entre todas las cuentas”.

Sin embargo, añadió que “Los resúmenes de gastos no se presentaron, así que no sé si se la gastó o si se la gastaron o si está en algún lado. Diego no la tiene. En la Justicia no hay nada”.

Así, en TN de Argentina, afirman que según el periodista Marcelo Bonelli, hay una suma de 80 millones de dólares que es manejada por Matías Morla, el polémico abogado de Maradona en sus últimos años de vida. En el programa de televisión A dos voces, revelaron que el ’10’ era titular de cuentas y cajas de seguridad en Dubai, Suiza, Bielorrusia, Italia, México y Argentina.

Dentro de su patrimonio hay numerosas propiedades, aunque aseguran que algunas las regaló en vida. Otras están a nombre de su esposa Claudia Villafañe.

A esto se le suma también los numerosos regalos que Maradona recibió a lo largo de su vida, que van desde propiedades, joyas, automóviles, etc.

Esta herencia se dividirá entre los cinco hijos legítimos de Diego Armando Maradona: Diego Fernando de 8 años; Jana de 24; Dalma (33) y Giannina (31); y el italiano Diego Jr (34).

El abogado de Matías Morla dijo a EFE en enero de este año que “el dinero está disponible en cuentas en Suiza, Dubái y México listo para ser extraído”. Aunque aún no se resuelve el caso.