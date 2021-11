Ben Brereton Díaz será una de las bajas más sensibles que tendrá la selección chilena para el compromiso con Ecuador, luego de ser amonestado en la victoria sobre Paraguay.

El atacante acumuló su segunda tarjeta amarilla en estas eliminatorias, por lo que Martín Lasarte no podrá contar con el jugador para el duelo del próximo martes en San Carlos de Apoquindo.

Ante esta situación, el equipo del atacante, el Blackburn Rovers, destacó en sus Redes Sociales que el futbolista volverá antes de lo presupuestado a suelo inglés para sumarse a su club.

“Después de haber obtenido una amonestación en Paraguay, Ben Brereton ahora tendrá que cumplir una suspensión y no podrá presentarse para su país contra Ecuador”, explicó el equipo.

En la misma línea, adelantaron que ‘Big Ben’ regresará “antes de la fecha internacional y se espera que aterrice de regreso en Inglaterra durante el fin de semana”.

Cabe recordar que el defensor Enzo Roco tampoco podrá jugar el martes ante Ecuador, debido a que también acumuló su segunda tarjeta amarilla en la victoria por 1-0 sobre Paraguay.

🟨 Having picked up a booking in Paraguay, @benbreo will now have to serve a suspension and won't be able to feature for his country against Ecuador.

✈️ He will be returning early from international duty and is expected to land back in England over the weekend.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/guwZteDfa9

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 12, 2021