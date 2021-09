Un escandaloso 3-0 en favor de Benfica por Champions League que abrió más la herida provocada por la crisis financiera que atraviesa Barcelona, sumado a la partida de Lionel Messi. Una goleada que no resistió análisis y que tiene colgando de un hilo al entrenador culé; Ronald Koeman.

El crédito del neerlandés se está acabando en la directiva ‘blaugrana’. Luego de la humillación vivida en Portugal, Joan Laporta habría tomado la decisión de salir al mercado para buscar al inminente reemplazante de Koeman en la banca del Barcelona.

Así lo consigno el medio deportivo español, Mundo Deportivo, que aprovechó de dar a conocer a los tres candidatos que se manejan en el directorio catalán.

A pesar de no estar vinculado con el mundo ‘culé’, uno de los entrenadores que suena desde hace un tiempo para asumir las riendas en el vestuario de Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y compañía, es Roberto Martínez.

El entrenador de la Selección de Bélgica ha conseguido llevar al combinado nacional a pelear instancias finales y además, ha sabido conformar un grupo sólido de futbolistas que se conocen de memoria en el campo de juego.

Sin embargo, el principal problema que informa Mundo Deportivo es lo alejado que es su esquema y/o filosofía de juego con el implantado por Cruyff y Guardiola en Barcelona. Martínez no tiene problemas con salir al contrataque y replegar defensores cuando el partido se pone cuesta arriba, lo que choca con el estilo ‘Barza’.

Un candidato que gusta a Laporta es Andrea Pirlo. El ex mediocampista no tuvo un buen paso al mando de Juventus la temporada pasada, pero se ajusta perfectamente a las necesidades actuales del elenco ‘blaugrana’; está sin club, pide un sueldo barato y centra su atención en el juego de posesión. A pesar de no ser un técnico laureado, no sería sorpresa si la directiva catalana lo escogiese.

Formado en casa, ídolo en el club y con el ADN Guardiola impregnado a más no poder, Xavi es el nombre que más seduciría tanto al directorio como a la fanaticada ‘culé’. El campeón del mundo con España renovó hace unos meses con el club catarí Al-Sadd, por lo que su costosa desvinculación sería la principal traba.

Otro de los nombres que menciona el medio deportivo es el de Marcelo Gallardo. Aunque sin información interna al respecto, el entrenador argentina también se posiciona en la danza de candidatos tras su palmarés conseguido en River Plate.

Los próximos días serán claves en Barcelona.