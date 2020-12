Su imagen dio la vuelta al mundo. Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías, se negó a homenajear a Diego Maradona en el minuto de silencio previo al encuentro de su equipo ante el Deportivo La Coruña.

La española, a diferencia de sus compañeras y rivales, al momento del acto solemne se sentó en el césped y dio la espalda a la tribuna oficial.

Viralizada su protesta, Dapena conversó con La Tercera y explicó sus motivaciones y cómo han sido los días posteriores a su acto.

“Lo hice principalmente porque ese mismo miércoles (día que Maradona murió) se conmemoraba el Día de la Eliminación de la Violencia Machista, pero por esas víctimas no hubo minutos de silencio ni se hizo nada”, indicó la jugadora.

“Me guié por mis principios y mis ideales. Yo me enteré el mismo día de que se iba a guardar este minuto de silencio, no fue algo premeditado. Fama no quería, porque sé lo que es estar en Twitter y recibir amenazas a diario, lo veo con mis compañeras feministas y a nadie le gusta eso”, añadió.

Para Dapena todo se traduce en la lucha feminista contra el patriarcado y, en ese escenario, es que optó por no homenajear a alguien que está lejos de ser, a su juicio, uno de los mejores futbolistas de la historia.

“Ser futbolista va más allá de las habilidades que tengas en el deporte. Tiene que ver con quién eres como persona, porque debes dar entrevistas y ser un ejemplo para muchos, sobre todo niñas y niños. Sus habilidades eran espectaculares, nadie puede negar eso, pero no se puede separar lo que hizo dentro de la cancha con lo de afuera de ella, porque la persona es la misma”, indicó Paula al respecto.

“Maradona representa el patriarcado. Es un futbolista varón, al que se le permite hacer lo que quiera por haber sido muy bueno jugando al fútbol. Claramente representa la imagen del patriarcado”, añadió la jugadora.

Por último, criticó a quienes lamentaron la muerte del ‘Pibe de Oro’ en un día tan relevante para la lucha contra la violencia contra la mujer.

“Mucha gente cayó en esa hipocresía. Por un lado, defendían la lucha contra la violencia machista y después comenzaron a subir post con Maradona como el mejor del mundo. Para mí no está ni el Top 100”, cerró Dapena.