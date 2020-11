Un ‘anti-homenaje’ que ya está dando vuelta al mundo. Eso protagonizó este domingo Paula Dapena, jugadora del equipo Viajes Interrías FF de España.

Dapena, en el marco del duelo ante Deportivo La Coruña, decidió restarse y protestar en medio del minuto de silencio programado por el argentino Diego Maradona.

Cuando las 22 jugadores se alistaban al momento solemne, Dapena decidió sentarse y dar la espalda, como si nada estuviera ocurriendo, en un hecho que ha generado todo tipo de reacciones.

Como era de esperar, los más fanáticos del astro trasandino han puesto el grito en el cielo con cuestionamientos y comentarios ofensivos hacia la jugadora.

Por otro lado, Dapena ha recibido respaldo, principalmente, de una buena parte de participantes del movimiento feminista de diferentes países.

“Me negué a guardarlo por un violador, pedófilo y abusador”

Tras el gran revuelo que ha generado su acción, Dapena decidió explicar por qué se restó del homenaje a Maradona.

“Hace unos días, en el día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”, explicó, según consigna el portal El Español.

“Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda”, añadió.

En relación a lo mismo, Dapena sentenció que, a su juicio, “para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares”.

En cuanto a la reacción de sus compañeras, la jugadora solo se limitó a decir que “ellas me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría”.