Un jugador que se encuentra recuperándose de una complicada operación tras una cirugía de restauración de cartílago en su rodilla izquierda es Felipe Mora, estrella y goleador de Portland Timbers, quienes recompensaron al chileno, por su buen trabajo cuando ha ingresado a jugar en la MLS.

Resulta, que hace algunas horas, ‘The Timbers’, ha anunciado que extendió el contrato del atacante nacional por los próximos 3 años en Estados Unidos.

La confianza depositada en él, la explicó hace algunos días el DT del elenco oriundo de Oregón, Ned Grabavoy, quien comentó en el comunicado: “Creemos firmemente en Felipe Mora como jugador y persona, esta reestructuración en su contrato nos permite continuar apoyándolo en su proceso de rehabilitación”.

“Confiamos en que puede volver a ser un jugador de nivel de impacto para nosotros”, destacó.

More Mora 👏

Felipe Mora has inked an extension with the club through 2025 ✍️#RCTID

— Portland Timbers (@TimbersFC) November 14, 2022