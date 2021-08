Este lunes desde la selección chilena publicaron la lista de 28 convocados para la triple fecha clasificatoria de septiembre, cuando Chile tiene que enfrentar a Brasil, Colombia y Ecuador.

Entre los que más extrañan los hinchas está Felipe Mora. El delantero de los Portland Timbers viene de buenas presentaciones en la MLS y varios hinchas creen que merecía el llamado de Lasarte.

En la actual temporada el ariete lleva 16 partidos con 7 goles y dos asistencias en 1022 minutos jugados. De hecho, en los últimos 8 partidos el delantero ha anotado 5 goles y ha entregado una asistencia.

En Twitter hubo fanáticos que calificaron su ausencia como “inexplicable”, argumentando con otros convocados.

increíble que no esté Felipe Mora, Victor Dávila y Leo Gil.

Qué argumento con algo de lógica da para explicar la ausencia de Mora en la nómina? Es el delantero que más goles te estaba haciendo en su club y no lo llamas? Inentendible.

Acabo de ver la supuesta lista de los nominados y no puedo creer que no esté citado Felipe Mora.

En lo personal me parecio un error que no haya tenido minutos en Copa América, pero me parece un tremendo desproposito que ni siquiera esté nominado. Lo peor es que venia en racha.

— Bastián Alonso (@Dribastian1) August 24, 2021