El delantero nacional Felipe Mora se convirtió en el héroe del Portland Timbers, en la sufrida victoria ante Los Angeles FC por la fecha 14 de la MLS.

A los 90+2 minutos, cuando el marcador seguía 1-1 tras un electrizante inicio de partido, apareció el delantero de La Roja para desatar los festejos en el Providence Park.

Mora aprovechó un largo centro de Diego Valeri para, con un certero golpe de cabeza, darle la victoria a los Timbers.

Vale mencionar que el propio Valeri había abierto la cuenta a los 2 minutos, pero Carlos Vela empató el encuentro a los 17′.

Con este triunfo, el Portland Timbers sumó 19 puntos y saltó al sexto lugar de la Conferencia Oeste, ubicándose en zona de clasificación a la postemporada.

Our hearts are very full. We love you, Rose City. #RCTID pic.twitter.com/8JvUWhkzCT

— Portland Timbers (@TimbersFC) July 22, 2021