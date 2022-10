Una brillante jornada para los jugadores chilenos que se encuentran disputando la Championship en Inglaterra. Ben Brereton con Blackburn Rovers, Marcelino Núñez con el Norwich y Francisco Sierralta en Watford, festejaron en la fecha N°18.

El delantero de la Roja, Brereton, consiguió mantenerse en la cima de la tabla, con 33 puntos, a la caza del Burnley, quienes tienen 35, pero con un partido más.

En el duelo de esta jornada, Las Rosas, lograron la agónica victoria por 1 a 0, con gol de Samuel Szmodics a los 15′ minutos del primer tiempo, ante el complicado Hull City, en condición de visitantes en el MKM Stadium.

⏱️ Full-time: #hcafc 0-1 #Rovers

A single Szmodics strike sends us back to Lancashire with the points!#HULvROV 🔵⚪️ pic.twitter.com/7PRimehsUz

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 29, 2022