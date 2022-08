En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Ben Brereton, a tres días para el cierre del libro de pases en Europa, Blackburn Rovers está en tratativas para reforzar su ataque y mira a Chile.

‘The Rose’ busca un fichaje en ofensiva por dos poderosas razones. La posible partida de ‘Big Ben’, al tener importantes ofertas, y el bajón que ha experimentado el equipo en las últimas fechas de la Championship, con falta de gol.

De acuerdo a Lancashire Telegraph, el club ‘blanquiazul’ tiene en carpeta a Bastián Yáñez, joven atacante de Unión Española, e incluso apunta que han existido conversaciones para definir las condiciones para su arribo al Blackburn.

“El jugador de 21 años tiene dos goles y cinco asistencias esta temporada, con 16 contribuciones de goles en 71 apariciones para Unión Española, que actualmente es cuarto en la máxima categoría chilena”, sostiene la publicación.

“Está bajo contrato allí hasta 2023 y probablemente cobraría unos 2 millones de euros, aunque es poco probable que Yáñez reciba un permiso de trabajo en esta etapa, ya que solo ha ganado dos partidos con Chile hasta la fecha“, agrega.

Incluso, el medio apunta que no es el único delantero nacional que ha seguido el equipo de Brereton Díaz en el presente mercado. “Es el segundo chileno que los Rovers miraron en esta ventana, luego de los informes a principios de este mes sobre el interés de Alexander Aravena (formado en la UC y hoy en Ñublense)”, finaliza.

