Un jugador que ha tenido un brillante desempeño cuando le ha tocado jugar en la presente temporada en Europa League, es Claudio Bravo en la portería del Real Betis de Manuel Pellegrini.

En la penúltima jornada del Grupo C del certamen internacional, el arquero nacional se lució en la victoria del cuadro andaluz, ante el Ludogorets, en su visita a Bulgaria, donde consiguieron la victoria por 1 a 0 y la clasificación como punteros de su zona, a falta de una fecha por disputarse.

Las vitales intervenciones del referente de la generación dorada, fueron claves para que su equipo no comenzara abajo en el marcador. Además, posterior al gol de su compañero francés, Nabil Fekir en los 56′, fue un cerrojo para que las ‘Águilas’ no pudieran igualar en el luminoso.

Tras su buen cometido en esta fecha, Claudio Bravo se ganó los elogios de diversos medios como Estadio Deportivo, quienes revelaron en sus páginas, lo influyente que fue el chileno para el resultado del plantel del ingeniero Pellegrini. El nacional destacó con nota 9 en el elenco del Betis.

En lo redactado por el medio europeo, se menciona que “respondió aún en frío, en un comienzo exigente. En el 1′ tuvo que lanzarse a los pies de Thiago en una transición rápida, en el 3′ se lució con un paradón a Rick tras una carrera de Tekpetey y en el 6′ volvió a estirarse con seguridad abajo para repeler un derechazo de Cauly”.

Continuaron comentando que “mejor aún fueron las manos de acero en el zapatazo raso de Thiago en el 21′. Más tranquilo en la segunda mitad, cuando sólo tuvo que lucirse ante Tissera y buscó perder tiempo para ver si encontraba esa amarilla para perderse la última jornada y llegar limpio a octavos de final. No lo hizo y sigue apercibido”.

Quienes también aplaudieron la actuación del ex Barcelona, fue el Diario de Sevilla, quienes publicaron: “A su edad, aún se tira abajo con rapidez y los brazos bien recios. Dos buenas paradas así”.

Así también, el periódico digital ABC de Sevilla, sentenció que “Claudio Bravo mantuvo al equipo en el partido para que decidiera Fekir”.

Con esta victoria, se clasifican como punteros en su Grupo a los octavos de final de la Europa League. En su siguiente encuentro por esta competición, deberán recibir al HJK Helsinki, el día jueves 3 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Betis and Union SG are in the round of 16 as group winners 🔝#UEL pic.twitter.com/IwlBLswbA6

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 27, 2022