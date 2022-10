Claudio Bravo muy importante en la victoria del Real Betis ante la Roma, en donde con dos atajadas magistrales, pudo mantener el resultado que los deja como sólido puntero del Grupo C de la Europa League.

En la tercera fecha del Grupo C de la Europa League, se enfrentaban la Roma, que recibía al inteligente equipo de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, el Real Betis.

En un duelo de fuerzas parejas, el italianos comenzaron ganando con gol de penal de Pablo Dybala a los 34′ minutos de la primera etapa. Luego de eso, el elenco visitante se lanzó al ataque para encontrar la igualdad y lo lograron con un fuerte disparo de Guido Rodríguez, antes de irse al descanso.

Ya en el segundo tiempo, apareció la figura rutilante del arquero chileno Claudio Bravo, quien con el correr del complemento, logró consolidarse como el mejor de la cancha para muchos que presenciaron el partido.

Con la solidez de siempre y dos atajadas que pudieron terminar en gol, el cuadro andaluz se quedó con la victoria, para escalar a lo más alto y encaminarse a la siguiente fase del torneo internacional.

¡INFERNAL! La espectacular atajada de Bravo tras un remate TOP de Dybala en la #UELxESPN. 📺 Mirá la #UEL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Bx5P0rjDLr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2022

Luego del encuentro, el referente de La Roja que no estuvo citado en la última fecha FIFA, habló con el área deportiva de Movistar TV, donde dedicó su excelente presentación, como un premio al esfuerzo y la perseverancia que ha tenido con el correr de su carrera.

En sus declaraciones, el exarquero de Barcelona, señaló: “No es fácil, porque la confianza no la venden en la farmacia, pero creo que cuando te preparas bien puedes hacer partidos como el de hoy”.

Locura el partido de Claudio Bravo pic.twitter.com/RQvxBi3tCo — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) October 6, 2022

Así también, habló de como su su adaptación, tras no haber sido inscrito en el comienzo y luego debió esperar hasta el último día del mercado de pases, para estar registrado en las actas del Real Betis.

Con relación a esto, comentó: “he asumido esa parte de no haber participado cuando me tocó no estar inscrito, pero atrás había muchas horas de entrenamiento y en partidos como éste la sensación que tengo es más que buena”.

Ya comentando lo que fue el encuentro, valoró la victoria en tierras italianas, ante una escuadra que es un rival duro en el Grupo de la Europa League.

Claudio Bravo expresó: “La idea era no desesperar, estar tranquilos. Veníamos de un desgaste tremendo en Vigo, estábamos cansados, pero con ganas y con la sensación de poder hacer las cosas bien. Antes del gol de ellos ya estábamos controlando y nos vamos con un triunfo magnífico”.

“Ha sido increíble, hay que darle las gracias a la gente, el apoyo es fundamental para nosotros y ver que no pararon de cantar nos llena de satisfacción”, finalizó al destacar el apoyo de los hinchas que viajaron hasta Italia.