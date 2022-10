En un duelo de viejos rivales, el Real Betis de Manuel Pellegrini venció a la Roma de José Mourinho, en uno de los mejores encuentros de la jornada en la Europa League. El elenco del chileno venció por 2 a 1 en condición de visita a la potente escuadra de la capital italiana.

“Ganó el equipo que jugó mejor. Fuimos superiores, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos llegadas peligrosas, empatamos y en el segundo de tiempo se equilibró más, pero fuimos superiores y ganamos”, declaró en rueda de prensa.

Sobre si hará variaciones en el choque del Villamarín la próxima semana al haber encaminado la clasificación, Pellegrini quiso ser cauto al señalar que: “la clasificación está encaminada, pero no asegurada. Si nos podemos clasificar primeros mucho mejor, así nos ahorramos dos semanas después del Mundial”.

“Más que los tres puntos, me ha gustado la personalidad que ha demostrado el equipo. No es una hazaña esta victoria, tenemos que tomarlo con calma, pero son tres puntos muy importantes”, respondió a EFE.

El galo Nabil Fekir tuvo que marcharse sustituido por lesión: “Fekir se resintió de su anterior lesión muscular, ya veremos con el informe médico, pero estará alguna semana fuera”.

Uno de los atractivos del partido fue el duelo Pellegrini-Mourinho, algo que el estratega nacional le bajó el perfil.

“Este no es un partido Mourinho-Pellegrini. Hemos tenido partidos mejores y peores, pero no hay problemas personales. Lo importante era demostrar el juego y ganar los tres puntos. No jugamos los técnicos, juegan los equipos. La relación no ha estado nunca deteriorada”, sentenció.