Este miércoles, el entrenador portugués de la Roma, José Mourinho, aseguró que el enfrenamiento ante el Real Betis de Manuel Pellegrini por Europa League será “muy difícil, ya que el conjunto sevillista es “un equipo de calidad, con identidad clara, un gran entrenador y mucha experiencia“.

La ‘Loba’ y el elenco verdiblanco dirimirán este jueves (16:00 horas) en el Estadio Olímpico, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas entidades en un partido oficial, el primero de los dos asaltos en siete días por la primacía del Grupo C del certamen europeo, que lidera el Betis con seis puntos.

“La dificultad que tenemos es jugar contra un equipo de calidad, con una identidad clara, un gran entrenador y mucha experiencia. Tienen una filosofía propia que se ve en el modo que juega. Son un equipo que ha ganado y eso es algo que no es fácil si no eres de los tres mejores en España”, puntualizó el DT luso en conferencia de prensa.

‘Mou’ recibirá al ‘Ingeniero’ en su coliseo, al que se encomendó para sacar la victoria: “Será un partido muy difícil para nosotros, pero también para ellos. Va a ser un once contra once más 60.000 personas. El Benito Villamarín es un estadio fantástico que apoya a su equipo, pero yo me fio del mío”.

Cabe consignar que las dudas en el once ‘giallorosso’ residen en Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini. En ese sentido, el portugués desveló que la ‘Joya’ “está bien” para jugar, pero que todavía tiene que hablar con el volante italiano para saber si está disponible o no.

“El Betis es un equipo con una gran cantidad de soluciones. Si juega Borja Iglesias o William José, Canales o Fekir, Canales y Fekir… no lo sé. Como Pellegrini no me dirá lo que va a hacer, yo tampoco”, respondió al ser preguntado por su formación inicial y cómo frenar al Betis.

Por otra parte, ‘The Special One’ se encuentra a una victoria de convertirse en el entrenador con más victorias en competiciones europeas, pero no es algo que le preocupe.

“No es un estímulo para mí. Estoy orgulloso de las 106 que llevo y cuando legue la 107 lo estaré también. Estaré siempre orgulloso de mi carrera. Cuando la finalice pensaré en esto… Ahora, quiero vencer porque necesitamos los puntos, tenemos sólo tres y no es suficiente”, sentenció.