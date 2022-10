El delantero nacional Diego Rubio se encuentra atravesando un excelente presente en Estados Unidos. Y es que, además de los 14 goles en 22 partidos que suma en la actual campaña de la MLS, el formado en Colo Colo fue elegido MVP de 2022 en su club, el Colorado Rapids.

Tras una popular votación a través de las redes sociales del elenco de la Conferencia Oeste, se anunció a Rubio como el mejor jugador de la temporada, en la cual también se desempeñó como capitán.

“Damas y caballeros, su MVP 2022: Diego Rubio”, escribió la cuenta oficial de Twitter de los ‘Rapids’ para presentar al flamante ganador.

He played with a chip on his shoulder and put the league on notice 🔥 pic.twitter.com/dqC4yyA1ob

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) October 3, 2022