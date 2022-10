El chileno Diego Rubio, delantero del Colorado Rapids de la MLS, le dio el triunfo a su equipo y sumó su decimoquinto tanto en la presente temporada.

Los ‘Pids’ recibieron este sábado al FC Dallas, en duelo válido por la fecha 33 del certamen, y se impusieron por la cuenta mínima gracias al solitario tanto del atacante nacional.

A los 66 minutos, Diego Rubio concluyó un veloz contragolpe y, tras asistencia de Michael Barrios, definió de primera para abrir el marcador.

Luego, a los 72′, el delantero chileno fue reemplazado por Darren Yapi. Al mismo tiempo, el también nacional Felipe Gutiérrez dejó su lugar en la cancha para el ingreso de Bryan Acosta.

Con la victoria, Colorado Rapids llegó a 42 puntos y ocupa el décimo puesto en la Conferencia Oeste, a 22 del líder Los Angeles FC.

El próximo desafío de los ‘Pids’, será este domingo 9 de octubre cuando visiten al Austin FC en la última fecha de la fase regular.

THERE HE GOES AGAIN 🙌@DiegoRubio_ gets his 15th goal of the season and puts us on the board!#COLvDAL pic.twitter.com/a4V9RGhSUY

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) October 1, 2022