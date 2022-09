El delantero y goleador del Betis, Borja Iglesias, reconoció que Manuel Pellegrini fue muy importante a la hora de comentar su primera convocatoria a la selección española: "Me ha dado confianza cuando me lo he ganado"

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, admitió este jueves que el entrenador chileno Manuel Pellegrini fue parte importante para ser convocado por primera vez a la selección española de fútbol.

El atacante de 29 años recibió su primera citación para La Roja de Europa, específicamente para los duelos ante Suiza (24 de septiembre) y Portugal (27) por la Nations League.

En su primera rueda de prensa como seleccionado, en Las Rozas, el oriundo de Santiago de Compostela apuntó al ‘Ingeniero’ como clave para ser nominado por el técnico Luis Enrique.

“La realidad es que Manuel (Pellegrini) ha sido muy importante y le estoy muy agradecido. Llegó al club en un momento en el que mi situación no era fácil, los primeros meses participé menos de lo que me gustaría pero me ayudó a recuperar el nivel que creo que es el mío”, declaró.

“En los primeros momentos, que fue duro, me hizo crecer, dar pasos adelante y me ha dado confianza cuando me lo he ganado. Estoy muy agradecido, estoy creciendo con él y es un gran entrenador”, agregó sobre el DT nacional.

Consultado por si existe alguna similitud entre Pellegrini y Luis Enrique, Iglesias dijo que “son muy buenos los dos, pero muy distintos, Manuel es un entrenador muy tranquilo con facilidad para explicar las cosas y convencerte de ellas, Luis Enrique igual pero es más nervioso, te transmite con más intensidad. Tienen puntos en común en ideas de juego ofensivas, pero son distintos. Cada uno es especial porque es como es”.

Recordar que el ariete bético reveló que Pellegrini fue el encargado de darle la gran noticia de su nominación al seleccionado español.