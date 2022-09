Un jugador que vive un excelente presente en su carrera deportiva es Matías Fernández Cordero, quien se encuentra en Independiente del Valle, club ecuatoriano que accedió a la final de la Copa Sudamericana y que enfrentara el 1 de octubre a Sao Paulo en Córdoba.

El lateral formado en Santiago Wanderers, vive su primera experiencia en el extranjero y ya está clasificado a disputar una instancia final de un torneo internacional.

El jugador llegó hace poco tiempo al elenco de Ecuador, que se ha acostumbrado a disputar eventos internacionales, y desde que arribó, no ha dejado de ser participe del 11 titular de su equipo.

Ya encaminado hacia el partido definitivo, el carrilero de 27 años, conversó con ESPN F 90, donde aprovechó de hablar de su buen momento deportivo y de enviar un recado a los clubes del campeonato nacional.

“Es un fútbol mucho más físico”

En el diálogo, Matías Fernández, destacó: “Todavía no caigo en lo que estoy viviendo. Obviamente muy feliz. Lo que más me sorprendió del fútbol ecuatoriano es el ritmo. Es distinto, es mucho más físico. Uno lo puede ver en la selección de Ecuador, los jugadores son físicamente superiores”.

“En cuanto al club, me sorprendió mucho. No sé si hay muchos equipos que puedan hacer lo que se hace acá“, comenzó mencionando.

Destacó también la diferencia que existe entre la liga de Chile, con la ecuatoriana, donde señala que “cuando yo llegué, me tocó ver una realidad completamente distinta, obviamente ellos no conocen que en Chile en varios clubes no nos daban alimentación, que hay cosas más precarias“.

“Por lo que me he informado, la mayoría de la generación que va al Mundial son nacidos en este club. Hay un montón de escuelas de fútbol, tienen muchos campeonatos internacionales. Las instalaciones son una locura, ojalá que muchos de los equipos en Chile tomaran el ejemplo de lo que se hace acá”, agregó.

Además, habló de su adaptación al país de Ecuador y del nivel que representa para él, estar jugando para Independiente del Valle. Con relación a esto, Fernández expresó: “Mis compañeros me han ayudado mucho, acá se vive y se juega muy distinto. El nivel en que se juega te exige y te hace automáticamente subir el nivel”.

“En cualquier equipo que uno va y es superior al de la media, uno sube su nivel y se mete en la cabeza que uno debe ser un aporte”, sostuvo.

Por último, puntualizó que su salto de Unión la Calera al elenco ecuatoriano, fue un brindo de calidad para su trayectoria y que llegó para ser parte de algo grande. “Llegué para ser protagonista, ganarme el puesto y ser un aporte. La mente ayuda mucho en eso, en meterte en lo que es el club, porque es una exigencia distinta”.

“En pocos años han tenido grandes logros, te exigen ser protagonista y ser campeón. Uno llega y tiene que rendir, porque si no hay muchos jugadores y cantera, y uno se puede ir perdiendo”, finalizó.

"LO QUE HACE #INDEPENDIENTEDELVALLE CON LAS SERIES MENORES, ES UN TRABAJO ENORME"#ESPNF90Chile Matías Fernández, finalista de la CONMEBOL #Sudamericana, se refirió al gran desarrollo futbolístico que hay en el conjunto ecuatoriano. pic.twitter.com/D46BxKsq2Q — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) September 8, 2022

Ya los dos finalistas de la Copa Sudamericana está definidos. Independiente del Valle del chileno, enfrentará a Sao Paulo, que dejó en el camino en los octavos de final a Universidad Católica.

El duelo está pactado para disputarse el 1 de octubre en horario por definirse en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.