Un jugador que se ha adaptado y calzado a la perfección con el fútbol inglés en la Championship, es Marcelino Núñez en el Norwich City. Tan solo a días de llegar al condado de Norfolk, el chileno se presentó en el césped británico y desde ahí no ha parado de maravillar a la hinchada y al plantel de Los Canarios.

Sus brillantes actuaciones, lo han hecho entrar en varios partidos de titular y aparte, marcar goles le ha dado la confianza que necesita para hacer más pronta su adaptación total al intenso fútbol que se evidencia cada fin de semana.

Quién habló del talento del ex UC en el plantel ‘auriverde’ es el experimentado arquero holandés, Tim Krul, quien es referente en el equipo de Marcelino y que comentó como ha sido las primeras semanas de un jugador que está llamado a convertirse en pieza fundamental en los años que vienen para La Roja.

En específico, el golero tulipán habló con los medios en Inglaterra y comentó la situación de Núñez, quien contagia de alegría al cuadro que descendió la pasada temporada de la Premier League.

Con relación a esto, Krul señaló: “Núñez no habla una palabra de inglés y he tenido algunas conversaciones interesantes con él. Fue abordado tan mal en el entrenamiento de hoy y simplemente comenzó a reírse. El día que firmó lo vi en los campos de entrenamiento y estaba muy impresionado con la forma en que se cortaba el césped”.

“Andrew Omobamidele le pidió a Núñez que le hablara en inglés y la relación entre ellos es divertida de ver porque están charlando entre ellos pero no tienen ni idea de lo que dice el otro”, comentó la cómica escena entre el irlandés y el chileno.

Además de comentar esa situación, el exarquero de Newcastle reveló su admiración por la actitud que evidencia el nacional en su llegada al Norwich. “Es un jugador tan bueno que es más fácil para él, pero cuando comenzó a hacer todos estos locos pases largos en diagonal el otro día, entró al vestuario y le dijeron algunas palabras en inglés, así que está aprendiendo rápidamente”.

“De donde venía era arena y barro. Es otra superestrella en formación. Cuando ves a un nuevo jugador entrar y prosperar, levanta el espíritu de todos cuando estás ganando”, finalizó.

Actualmente, el Norwich se encuentra en la segunda posición de la Championship, solo detrás del Sheffield United por 1 punto de diferencia. En la siguiente jornada, enfrentarán a el Bristol City, el viernes 9 de septiembre a las 13:45 horas, en donde se espera que Marcelino juegue desde el arranque del encuentro.

