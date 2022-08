El Flamengo de Arturo Vidal logró una importante victoria el día de ayer, tras ganar por 3 a 1 en la ida de las semifinales de Copa Brasil, ante Sao Paulo de Rogerio Ceni y compañía.

El chileno saltó a la cancha del Morumbi a los 59′ del complemento y realizó una importante faena para que su equipo extendiera la victoria en el duelo directo contra el equipo ‘Paulista’.

Tanto es así, que la prensa brasileña alucina con el nivel evidenciado por el jugador nacional, que partido a partido demuestra porque debe ser titular en el elenco de Dorival Júnior.

Por ejemplo, el medio Lance destacó el talento y la calidad del ‘King’. En una publicación señalaron: “La calidad del chileno se vio enseguida en la parte ofensiva, limpiando el mediocampo y construyendo buenas jugadas”.

Otro periódico digital del país de la samba que recalcó el buen cometido del volante de La Roja fue Globo, quienes manifestaron: “Fue importante con su pase preciso y experiencia para ayudar al equipo a controlar el impulso del oponente”.

Así también, el propio ‘Mengao’ dedico unas palabras para la impecable participación del ex Juventus en el duelo, donde colocaron prácticamente un pie en la final de Copa Brasil.

En las redes sociales del equipo, destacaron: “Él hace que parezca fácil”, acompañado de una imagen donde aparece Arturo Vidal celebrando el triunfo ante Sao Paulo.

He makes it look easy. pic.twitter.com/Jw1V1ufn9P

— Flamengo (@Flamengo_en) August 25, 2022