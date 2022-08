El delantero nacional Ben Brereton vive horas claves en lo que respecta a su futuro, a solo una semana del cierre del libro de pases en el fútbol europeo.

El seleccionado chileno es hoy pieza clave del Blackburn Rovers, elenco de la Championship League inglesa, pero sigue latente su deseo de dar un paso más importante en el viejo continente a sus 23 años.

Por esta razón, el Everton FC inició una ofensiva en esta recta final del mercado para quedarse con los servicios del oriundo de Stoke, más aún ante la urgencia de sumar a un goleador en el plantel.

The Times reveló que luego de la partida de Dele Alli al Besiktas turco, los ‘Toffees’ quedaron con un espacio vacante en ataque y piensan en Brereton Díaz. El elenco de la ciudad de Liverpool necesitan un goleador, tras el opaco arranque en la Premier 2022-23.

Tras tres fechas en la serie de honor inglesa, el elenco que dirige Frank Lampard se ubica en un lejano decimoséptimo lugar de la tabla con solo un punto de nueve posibles (un empate y dos derrotas). Además solo suma dos goles a favor.

Lo llamativo del interés del Everton es el monto ofrecido. Puso sobre la mesa 12 millones de libras esterlinas (casi 13 mil millones de pesos chilenos) por la carta del ariete nacional, solo tres millones menos que el piso que solicita Blackburn Rovers.

‘The Rose’ miraría con buenos ojos este ofrecimiento formal desde la Premier, consciente que tras esta campaña el chileno queda en libertad de acción para marchar y allí no caería dinero a sus arcas.

Everton are prepared to pay £12m for the Ben Brereton Diaz. Although Blackburn are holding out for an asking price of £15m. #EFC

Source – The Times pic.twitter.com/bXCUACd2r7

— 𝐓𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝐓𝐕 (@ToffeeTVEFC) August 25, 2022