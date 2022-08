Un tenso momento vivió Eduardo Vargas en las últimas horas en Brasil. ‘Turboman’ no la pasa bien en el Atlético Mineiro, debido a expulsión en los cuartos de final de Copa Libertadores, donde el conjunto ‘Galo’ fue eliminado en penales por el Palmeiras.

Luego de eso, el chileno ha sido blanco de críticas de parte de la hinchada, cuerpo técnico y la prensa del país de la samba. También, se ha visto relegado del equipo, ya que no ha sido citado a los dos duelos del Brasileirao que el Mineiro a disputado tras su eliminación del certamen internacional.

Ahora, el nacional vivió un complicado momento, pues fue interceptado y encarado por torcedores del gigante equipo brasileño, en donde lo increparon por su actitud, la expulsión y por su bajo rendimiento en el combinado dirigido por ‘Cuca’.

En el video difundido por la prensa brasileña y en redes sociales, se ve como algunos hinchas lanzan fuertes palabras con él. Una de las frases que se logra escuchar es “Si no estás satisfecho, puedes pedir caminar”.

TEVE COBRANÇA🐓

Integrantes da Galoucura, principal organizada do Atlético Mineiro, foram até a Cidade da Galo para cobrar os jogadores devido ao momento ruim do time na temporada. Eduardo Vargas, atacante do clube, questionou: "Que balada? Faz tempo que eu não saio" pic.twitter.com/LAcSsA6ifi

