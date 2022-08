Un jugador que vive lamentables momentos en su presente es Eduardo Vargas, quien ha sido marginado en cierta medida por el cuerpo técnico del Atlético Mineiro, quienes aún no dan vuelta la página por su expulsión en los cuartos de Copa Libertadores y que terminó en la eliminación del equipo brasileño.

Posterior a perder con Palmeiras en la llave del torneo continental, a ‘Turboman’ no le ha ido muy bien. Primero fueron los hinchas que recriminaron su actual en el crucial duelo. Posteriormente fue su propio entrenador, ‘Cuca’, quien comentó que no entendía la actitud en un jugador de su experiencia.

Sin embargo, hace algunos días se comentó que el director deportivo del cuadro ‘Galo’, Rodrigo Caetano, habló con La Tercera y señaló que el chileno aún tenía contrato con ellos y que no veía que el jugador fuese marginado del plantel. Según él, el ariete entrenaba con normalidad en el equipo brasileño.

No fue citado por segunda vez

No obstante, las declaraciones del dirigente no son avaladas con las determinaciones que tomó el cuerpo técnico del Mineiro, ya que el ex delantero de Universidad de Chile, no fue convocado por segunda vez consecutiva a un duelo por el Brasileirao, lo que habla de una clara llamada de atención para el atacante de La Roja.

En el duelo del día de hoy ante el Goías, el ex ariete del Napoli, no fue incluido ni en la banca del equipo de Brasil, en la importante derrota de su elenco, contra el equipo ‘Esmeraldino’

Una lamentable situación que atraviesa ‘Turboman’ y que deja su futuro en incertidumbre, ya que Caetano informó que no hay ofertas por él en este momento y que debe cumplir con el contrato que está vigente hasta 2023.

El próximo duelo en el que Eduardo Vargas podría participar, para torcer la mano al destino, sería frente a América Futebol Clube, el domingo 28 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Raimundo Sampaio.