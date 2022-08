Samir Nasri, exjugador del Olympique de Marsella, señaló el deseo de todos los hinchas del equipo francés, al manifestar que el encantaría ver una delantera entre Alexis Sánchez y Cristiano Ronaldo, quien no tiene asegurada su permanencia en el Manchester United.

Con la llegada de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella, las ilusiones de Los Focenses se encuentra por las nubes, tras el recibimiento como toda una estrella, para el flamante nuevo refuerzo en delantera que ya ha mostrado chispazos de su calidad, jugando en la Ligue 1.

El tocopillano lleva solo dos partidos disputados con la camiseta del gigante equipo francés, pero ha demostrado que llegó para comandar al equipo y conseguir grandes cosas en la actual temporada. Sin embargo, el conjunto del Vélodrome, aspira a más y buscan el posible fichaje de un crack mundial, Cristiano Ronaldo.

El portugués no vive los mejores momentos en el Manchester United y su continuidad parece cada vez más próxima a terminar. Por eso, varios medios del Viejo Continente luchan por saber cual será el futuro, actualmente incierto, del luso.

Un exjugador del Arsenal y del Olympique de Marsella, es Samir Nasri, exdirigido por Manuel Pellegrini y Jorge Sampaoli, quien en conversaciones con Canal Football Club, que le encantaría ver una delantera que tenga como dagas a Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez.

En el diálogo, el ex Manchester City señaló: “Por lo que he oído, Cristiano quiere jugar la Champions League. Sinceramente pienso que puede hacer concesiones económicas para ir a un equipo competitivo que la dispute”.

“Espero que no empañe la imagen que dejó en Manchester United porque es uno de los mejores de su historia y deben terminar de la mejor manera. Tengo una solución para él. Puede terminar su contrato, le dan la mitad del año y en Marsella hacen un esfuerzo, le dan algo y él viene a jugar la Champions”, indicó.

Por último manifestó su sueño y el de todos los hinchas ‘Olímpicos’, al expresar que “un ataque Cristiano Ronaldo-Alexis Sánchez luciría muy bien”.

Si bien aún no se sabe cuál será el camino que decida el ex merengue, para nadie es novedad que no goza de la mejor relación con el actual técnico del Manchester United, Erik Ten Hag y sus suplencias e inicios en la banca en los partidos de la Premier, pueden catapultar la salida de uno de los jugadores más importante en la historia del fútbol.