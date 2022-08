Manchester United y Liverpool animan este lunes el duelo más esperado de la fecha de Premier League, cuando choquen en un derby de necesitados en Old Trafford.

Luego de dos fechas, los de Old Trafford no suman puntos y vienen de ser vapuleados 4-0 por Brentford; mientras que los ‘Reds’ solo saben de empates y no han podido demostrar su ya característico poderío.

Las aguas no pueden estar más agitadas en los ‘Red Devils’. Con dos caídas al hilo, el equipo dirigido por Erik ten Hag vive un inicio de temporada para el olvido y, por si eso fuera poco, ahora están obligados a sumar en el derby de Inglaterra.

Ni Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes o Christian Eriksen han sabido levantar a un United que, de momento, solo se encomienda a su nuevo fichaje, el brasileño Casemiro, para sortear su tormenta. Sin embargo, el ex Real Madrid no estará a disposición este lunes.

En la vereda del frente, los pupilos de Jürgen Klopp tampoco saben de festejos por el momento. Empates con Fulham y de local ante Crystal Palace han reflejado las ausencias obligadas que, de momento, han complicado la labor del alemán.

Por lo anterior, para no perderle pisada al líder Arsenal (9 puntos) ni sus más cercanos perseguidores, conseguir una victoria como forastero asoma crucial para las aspiraciones, siempre altas, de los ‘Reds’.

Manchester United y Liverpool chocan desde las 15:00 horas, este lunes 22 de agosto, en el estadio Old Trafford. El duelo será transmitido por ESPN y Star+.