Ajuste de cuentas. En el calentamiento previo del partido entre Manchester United y Liverpool, el portugués Cristiano Ronaldo se acercó a saludar a Roy Keane y Gary Neville, pero desconoció a Jamie Carragher.

CR7 comenzó el encuentro en la banca de los ‘Diablos Rojos e ingresó en la segunda parte. Antes, la estrella del fútbol mundial le dio una sorpresa a los panelistas de la transmisión televisiva en la previa del partido que terminaría ganando el United por 2-1 en Old Trafford.

El exReal Madrid y Juventus se acercó en plena transmisión y saludo a Keane y Neville, pero a Carragher lo ignoró por completo y lo dejó con la mano extendida.

“¿Quieres hablar con todos nosotros?”, le pregunta David Jones al portugués, el presentador de la transmisión. “Tal vez más tarde”, respondió el atacante. Situación que terminó con bromas y risas entre los comentaristas.

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8

— Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022