Un jugador que estuvo en la polémica hace algunos días, fue Eduardo Vargas, quien fue expulsado en la eliminación de Atlético Mineiro, en la llave de los cuartos de final de Copa Libertadores, a manos del poderoso Palmeiras. ‘Turboman’ vio la roja, tras sus enfurecidos reclamos contra el árbitro de partido, a minutos de los penales.

Esto le trajo una ola de críticas de parte de los hinchas del Mineiro, de la prensa brasileña y de la propia dirigencia del club. En su momento, el entrenador del los ‘Galos’, ‘Cuca’ señaló que no entendía esa actitud en un jugador de su experiencia.

Tras eso, mucho se especuló con la partida del ex Universidad de Chile. Medios nacionales y brasileños, comentaron la posibilidad de que el delantero nacional emigrará al fútbol de Medio Oriente o un posible retorno a Chile, algo que fue descartado de forma tajante por el director ejecutivo del Mineiro, Rodrigo Caetano.

En alto mando del conjunto de la tierra de la samba, habló con La Tercera, en donde se tomó el tiempo para comentar las especulaciones que rondaban acerca de la salida de Vargas del equipo comandado por Hulk y compañía.

En el diálogo, el encargado de los fichajes del cuadro de Brasil, señaló: “Nosotros no tenemos ninguna propuesta por Eduardo Vargas. Es un jugador que tiene contrato con nosotros y no tiene ninguna oferta formal para salir del club”.

“No tenemos nada del fútbol árabe o de algún otro club por el chileno. Tienen que entender que no se puede creer todo lo que sale en internet por los jugadores de nuestro plantel. Yo, como director deportivo, no puedo estar desmintiendo todo lo que se publica. Le aseguro que no hay nada”, indicó.

Al ser consultado por ver al ariete chileno en cancha en el siguiente duelo del Atlético Mineiro, en contra de Goiás, el directivo respondió: “Bueno, eso ya no es una decisión que debamos tomar nosotros. Para eso está el entrenador”.

“Es Cuca quien elige a los futbolistas y no es nuestro deber comentar sobre eso. Vargas ya no está sancionado, entrena a la par con sus compañeros desde esta semana y puede jugar el sábado”, finalizó.

Con esto, se descarta de primera fuente las ‘ofertas’ que tenía Eduardo Vargas para salir de la complicada situación que atravesó hace una semana el delantero.Tras las declaraciones de Caetano, se puede apreciar que aún es tomado en cuenta por el entrenador y podría ser carta para el futuro y las aspiraciones del Atlético Mineiro.

El partido de este fin de semana para los dirigidos por ‘Cuca’, será ante el interesante equipo del Goiás, duelo que está pactado para mañana a las 15:30 horas en el estadio Mineirão.