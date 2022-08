La prensa francesa le puso en las últimas horas una enorme presión al delantero chileno Alexis Sánchez, quien el pasado domingo debutó oficialmente como flamante refuerzo del Olympique de Marsella.

El ‘Niño Maravilla’ vio acción en el empate 1-1 frente a Stade Brestois por la Ligue 1. El ariete de 33 años ingresó iniciando el segundo tiempo a sólo días de su arribo a tierras galas.

Tras el debut del tocopillano, el medio francés ‘Le 10 Sport’ publicó un informe detallado de los futbolistas chilenos que han pasado por el fútbol francés. “Alexis Sánchez se suma a un círculo muy cerrado con su fichaje en el OM”, tituló.

El exFC Barcelona, Arsenal, Machester United e Inter de Milán es el octavo jugador chileno en desempeñarse en la Ligue 1. Y el medio es tajante en apuntar que solamente un jugador nacional ha triunfado en la serie de honor francesa.

Previo a Sánchez, los chilenos que han estado en el fútbol galo son Pedro Reyes, Pablo Contreras, Héctor Tapia, Juan Gonzalo Lorca, Marco Estrada, Mauricio Isla y Guillermo Maripán, este último actualmente en el AS Mónaco.

“Pedro Reyes entró en la historia del campeonato francés a fines de 1999 al convertirse en el primer jugador chileno en desempeñarse en la Ligue 1. Este defensa central, que vistió 57 veces la camiseta de su selección, llegó procedente de Colo Colo. Estuvo un total de tres años y medio en Auxerre antes de regresar a su país, a la Universidad de Chile”, sostiene Le 10 Sport.

A la hora de referirse a Pablo Contreras, seleccionado nacional entre 1999 al 2012, la publicación indicó que “los fanáticos del AS Monaco probablemente lo recordarán, aunque no dejó un recuerdo imperecedero. El defensa chileno nunca logró concretar las esperanzas puestas en él”.

Siguiendo el orden cronológico, el siguiente en pasar por los pastos de Francia fue Héctor Tapia, quien defendió al Lille de 2002 al 2004. “En dos temporadas sólo marcó 5 goles en la Ligue 1 (en 37 partidos)”.

En tanto, el medio apunta brevemente que Juan Gonzalo Lorca jugó sin despuntar en el Boulogne-sur-Mer entre 2010 y 2011.

Luego, el portal dio a conocer al único jugador chileno que ha logrado dejar su huella. “A la espera de saber si Alexis Sánchez brillará en el OM, sólo uno de sus compatriotas ha logrado proezas en la Ligue 1: Marco Estrada”.

“Gran artífice del título ganado por Montpellier en 2012, el mediocampista chileno formó parte de esta generación dorada en La Paillade, junto a Olivier Giroud , Younes Belhanda , Mapou Yanga-Mbiwa y Rémy Cabella”, agregó.

Tras ello, Mauricio Isla pasó por Francia para jugar en el club que hoy defiende el ‘Niño Maravilla’. “Llegó al OM en 2015. El lateral derecho, que encontró a Marcelo Bielsa antes de que este último partiera. Renunció repentinamente al comienzo de la temporada, nunca logró brillar realmente con la camiseta de OM y se fue un año después”, apuntó.

Quien actualmente juega en la Ligue 1 es el zaguero central Guillermo Maripán. “¡Alexis Sánchez no es el único jugador que juega actualmente en la Ligue 1! En efecto, encuentra en nuestro campeonato al robusto defensa central del AS Monaco . Este último había sido fichado en 2019, consolidándose rápidamente como un elemento imprescindible de la zaga central del club del principado. Maripán y Sánchez tendrán la oportunidad de cruzar espadas el próximo 13 de noviembre durante el partido de liga entre OM y AS Monaco”, finalizó.