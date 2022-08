Un jugador que llegó hace pocos días a su equipo y que ha sabido ganarse a la hinchada y al cuerpo técnico es Marcelino Núñez, quien lleva algunos minutos jugados por el Norwich City, pero que ha demostrado porque es la nueva incorporación en Los Canarios.

El pasado fin de semana debutó como titular con el cuadro ‘auriverde’ y jugó muy buenos pasajes del encuentro en la igualdad ante el Wigan por la Championship. Ayer, ingresó desde el banco a los 65’minutos y completó todo el tiempo reglamentario.

En los penales, para acceder a la siguiente fase de la EFL Cup en Inglaterra, el chileno fue uno de los jugadores que finiquitó desde los 12 pasos y realizó el mejor gol del encuentro, cuando la picó por encima del arquero, ganándose los elogios de gran parte de los adherentes de Los Canarios.

Sin embargo, quien también alabó la estilizada definición, fue el DT del Norwich City, Dean Smith, quien posterior a la victoria por 4 a 2 en los penales, habló con Eastern Daily Press, donde se refirió a la pegada y al estilo de juego que posee el volante nacional.

En el diálogo, el ex entrenador del Aston Villa, señaló: “Tuvimos un debate al margen, porque hizo el Panenka en el entrenamiento y yo dije: “No, no lo volverá a hacer”. Poco sé. No voy a prohibir ningún estilo sudamericano, eso es seguro”.

Próximos desafíos

Con esto, el mediocampista nacional ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeros duelos con el conjunto del condado de Norfolk. Marcelino ahora apunta a seguir por esta senda, que poco a poco da que hablar en el país británico, por su inteligente forma de jugar y de exhibirse en la Championship.

El siguiente encuentro en el que podrá ver minutos el seleccionado de La Roja, será cuando enfrenten por la Segunda División inglesa a Hull City, el próximo sábado 13 de agosto a las 10:00 horas en el estadio MKM en la ciudad de Kingston upon Hull.