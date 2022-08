Un jugador que vive un presente formidable en el extranjero es el delantero del Colorado Rapids, Diego Rubio, quien junto al conjunto de Denver, lleva muy buenas actuaciones con goles y asistencias para el elenco ‘granate’.

En específico, lleva un total de suma 31 goles en 95 partidos con el cuadro de la Major League Soccer y en los últimos 4 duelos de su equipo, lleva 3 goles y dos asistencias, lo que presenta una realidad dulce con las redes de los arcos rivales.

En conversaciones con ADN, el ariete en suelo norteamericano habló sobre su feliz presente en el oeste de Estados Unidos. En el diálogo señaló: “Estoy feliz por estar marcando y además el equipo está siendo más consistente, cuando ayudo anotando es doble felicidad. El equipo ha ido mejorando año tras año y ahora ya nos conocemos bien, cada vez jugamos mejor”.

“Lo principal es la regularidad. El año pasado pasé por muchas lesiones y no pude jugar dos o tres partidos seguidos. Pude hacer pretemporada este año. Lo principal para un delantero es tener regularidad y jugar”, sentenció el ex Colo Colo

Además, no es el único chileno en el Colorado Rapids, ya que hace tan solo unas semanas, arribó Felipe Gutiérrez, para colaborar con el equipo del atacante nacional en la búsqueda de llegar a la parte alta de la tabla.

Con relación a esto, el ex ‘albo’ manifestó: “Estoy contento de tenerlo acá, jugamos juntos una temporada en Kansas. Tener un jugador como él te da confianza, fue uno de los mejores volantes de la liga cuando estuvo. Es un plus para mi y para todo el equipo, ojalá nos ayude a llegar a playoffs”.

¿Futuro en La Roja?

El buen presente del goleador en la MLS, da para pensar en una citación de Diego Rubio a La Roja. Ante esta posible situación, el jugador de 29 años expresó: “No se han contactado, pero uno tiene que hacerlo bien en el club para llegar a la selección y estoy en eso. Cada jugador tiene que preocuparse de jugar y el entrenador verá a quien llama”.

“Eso no depende de uno. Estoy muy bien acá, creo que estoy pasando por el mejor momento de mi carrera. No volvería a Colo Colo a salvar el futuro de mi carrera o ganar dinero, sino porque quiero ir a ganar cosas importantes”, reveló al ser consultado de un posible retorno al ‘Cacique’.

Por último, detalló que “hay que ver en el momento de la carrera en que uno está, no quiero ir a morir allá, estar viejo y ni correr. No podría decir que si o no, dependerá de los equipos y el futuro”, finalizó Diego Rubio.

Ahora, el cuadro de los chilenos Gutiérrez y Rubio será enfrentar a Columbus Crew, el próximo sábado 13 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Dick’s Sporting Goods Park, donde buscarán continuar con el sueño de entrar en la zona de playoff de la MLS.