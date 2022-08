El delantero que vive un dulce presente de cara al arco rival es Diego Rubio, jugador de Colorado Rapids de la MLS. El ariete nacional lleva 11 anotaciones en 24 partidos con el equipo del oeste de Estados Unidos y cumple con su tarea en el elenco de Denver.

En la última fecha, el artillero convirtió un gol en la victoria por 4 a 3 sobre Minnesota United, partido donde también debuto el ex Universidad Católica, Felipe Gutiérrez.

Diego Rubio vive un presente bastante bueno en la Major League Soccer, ya que en total, en todas sus presentaciones en tierras norteamericanas, suma 31 goles en 95 presentaciones con la camiseta ‘granate’.

Así también, en los últimos duelos viene de convertirle a Los Angeles Galaxy, en la victoria por 2 a 0 al elenco de California. Posteriormente, realizó una muy buena presentación ante el New York Red Bull, partido en el que además, entregó 2 asistencia para sellar el 5 a 4 en el marcador.

En el último cotejo ante Minnesota, convirtió un extraño gol tras un saque de banda, que el delantero capitalizó en gol con una palomita y así concretar momentáneamente el 2 a 1 para su plantel.

WHO ELSE BUT @DiegoRubio_!!

Goal number 1️⃣1️⃣ for number 1️⃣1️⃣#COLvMIN pic.twitter.com/THV2bRZzxX

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) August 7, 2022