El delantero chileno Felipe Mora no la pasa bien en Estados Unidos. El goleador de Portland Timbers de la MLS será operado en la presente jornada de su rodilla izquierda, la misma que se intervino en febrero pasado al sentir molestias.

En un comunicado, el club estadounidense informó que “el delantero Felipe Mora se someterá a una cirugía de restauración de cartílago en su rodilla izquierda el miércoles 3 de agosto“.

“Mora se sometió a una cirugía de desbridamiento artroscópico de su rodilla izquierda el 18 de febrero, que tuvo éxito en devolverlo para una parte de la temporada, pero los síntomas ahora requieren una intervención más amplia“, agregó.

Un desbridamiento artroscópico consiste en utilizar instrumentos para extraer el cartílago o el hueso lesionado. A menudo el médico comienza el procedimiento utilizando una herramienta para rociar líquido para lavar y extraer todo el desecho de alrededor de la articulación.

Tras la operación de febrero, Mora volvió a las canchas el pasado 18 de junio y desde allí jugó siete partidos, anotando un gol. No obstante, el formado en Audax Italiano y que brillara en la ‘U’ volvió a sentir dolor en la zona y por ello el cuerpo médico decidió que deberá volver a pabellón.

Portland Timbers comunicó que el tiempo de recuperación del atacante de 29 años será de nueve meses, por lo que se pierde lo que resta de temporada. Volverá aproximadamente en abril de 2023 a las canchas.

Una noticia que también duele en la interna de La Roja, ya que Eduardo Berizzo se queda sin una alternativa en ofensiva para los próximos desafíos del combinado.

Con la camiseta de Portland Timbers, club al que llegó en enero de 2020, Mora registra la interesante suma de 19 goles y siete asistencias.

Felipe Mora is set to undergo season-ending surgery.

Get well soon, Pipe 💚

— Portland Timbers (@TimbersFC) August 1, 2022