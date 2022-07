La contratación de Arturo Vidal originó un fuerte vínculo entre Chile y Flamengo, que podría aumentar aún más luego de los rumores acercan al también mediocampista de La Roja, Erick Pulgar, al elenco de Río de Janeiro.

El formado en Deportes Antofagasta no pudo destacar en su última temporada en las filas del Galatasaray y su estancia en la Fiorentina parece estar más cerca de finalizar que de continuar, por lo que se ha transformado en una interesante carta para distintos clubes que buscarían su fichaje, entre ellos, el ‘Mengao’.

De acuerdo a distintos medios brasileños, el elenco del ‘King’ habría mantenido conversaciones con el ex Universidad Católica y se encontraría en ventaja respecto de los otros equipos interesados.

Una noticia que no fue bien recibida por los aficionados del cuadro rojinegro, quienes rápidamente utilizaron sus redes sociales personales y las de la institución para iniciar una campaña en contra de este eventual traspaso.

¿La razón? El historial policial de Pulgar. Y es que un sinfín de hinchas aludieron tanto al accidente automovilístico que protagonizó el futbolista en Antofagasta y que acabó con la vida de un hombre de 66 años en 2013, como con la reciente denuncia de violación en una de sus propiedades.

Durante las últimas horas, diversas publicaciones de Flamengo se han repletado de comentarios que hacen vivo el malestar de la parcialidad del ‘Mengao’ respecto de contar con un jugador con este tipo de antecedentes en sus filas, además de un ‘hashtag’ que se ha transformado en tendencias; “#PulgarNao”.

Cabe consignar que los próximos días podrían ser claves para salir de la incertidumbre y definir el futuro de Erick Pulgar.

