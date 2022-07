El actual entrenador del Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson, ofrece desesperadas acciones para que su delantero insignia, Ben Brereton no se vaya de Lancashire.

El mercado de pases en el Viejo Continente continúa activo y con eso, muchas miras están puestas en jugadores de proyección. Ese es el caso del chileno Ben Brereton, que gracias a sus grandes actuaciones y goles en la Championship, ha despertado el interés desde diferentes latitudes por él.

De acuerdo al reportero británico de Sky Sports Dharmesh Sheth, en Football Daily, el West Ham aceleró en las últimas horas las gestiones por el oriundo de Stoke y ya habría conversaciones para llegar a un acuerdo económico.

Con esto, se concretaría el sueño de Ben Brereton de jugar en un equipo de la Premier League, algo que a su actual técnico, Jon Dahl Tomasson, no quiere, ya que partiría su delantero insignia y además, quien concreta más goles por su equipo en la Segunda División inglesa.

En diálogo con Lancashire Live, el entrenador de los ‘Blue and Whites’, hizo un particular ofrecimiento para que el chileno se quede en su equipo. El ex delantero del Milán, señaló: “Veremos qué pasará con Ben. Por mí puede firmar un contrato de cinco años y le prepararé desayuno y café todas las mañanas”.

“Tengo una muy buena relación y conexión con Brereton. He disfrutado trabajando con él y siempre he dicho desde el principio que se buscan buenos jugadores“, señaló el joven entrenador de 45 años.

Sin duda toda una novela, que podría terminar con el atacante de la ‘Roja’ en el equipo de ‘The Hammers’. Los de Londres llevan todo el mercado de pases pendiente a la situación de ‘Big Ben’ y ya habrían tomado la decisión se concretar si o si la compra del ariete nacional.