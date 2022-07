Con el mercado de pases en Europa ya entrando a tierra derecha, los clubes empiezan a mover definitivamente sus grúas para fichar a sus nuevas estrellas.

Y este es el caso de Ben Brereton Díaz. El seleccionado chileno ha contado con un número importante de interesados en su ficha de cara a la temporada 2022-2023, como es el caso del Leeds United, Sevilla FC, Salernitana, Eintracht Frankfurt, Olympique de Lyon, entre otros equipos del viejo continente.

Sin embargo, el West Ham United aparece como el club que ha mostrado mayor formalidad para quedarse con la carta del ariete de 23 años, de los registros del Blackburn Rovers.

El sueño de ‘Big Ben’ es continuar su carrera en Inglaterra, principalmente por el idioma, como también, por un tema de status, dar el salto de la Championship a la Premier League. Por esta razón, ve con muy buenos ojos la posibilidad de fichar en los ‘Hammers’.

De acuerdo al reportero británico de Sky Sports Dharmesh Sheth, en Football Daily, el West Ham aceleró en las últimas horas las gestiones por el oriundo de Stoke y ya habría conversaciones para llegar a un acuerdo económico. ‘The Rose’ no quiere soltar a su goleador por menos de 15 millones de libras.

The Chile international has entered the final year of his contract at Ewood Park.

The striker would cost in the region of £15m.💰

West Ham are looking at a move for Blackburn forward Ben Brereton Díaz. 🇨🇱

En tanto, The Sun señaló que “West Ham está considerando un movimiento para Ben Brereton Diaz de Blackburn después de cerrar un trato para Gianluca Scamacca”. El equipo que dirige David Moyes quiere formar una dupla ofensiva internacional, con el italiano y el chileno como protagonistas.

Es más. La publicación revela que veedores de los ‘Hammers’ se han hecho presente en los amistosos de pretemporada del Blackburn Rovers para observar ‘in situ’ a Brereton Díaz. Estos ojeadores estuvieron el sábado pasado en el cruce ante Lincoln City, que terminó con victoria de los Rovers por 1-0.

El escenario parece propicio para que Brereton siga en Inglaterra, pero ahora jugando en la serie de honor.

West Ham are continuing to weigh up a move for Blackburn’s Ben Brereton Diaz even after sealing a deal for Gianluca Scamacca.

The club sent scouts to cast an eye over him at Rovers’ pre-season friendly against Lincoln on Saturday.

– The Sun

— Rovers Latest (@LatestRovers) July 24, 2022