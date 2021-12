A sólo 19 minutos de haberse registrado entre los goleadores de la victoria 4-0 de Blackburn Rovers ante Birmingham City, el delantero nacional Ben Brereton volvió a convertir y con un nuevo doblete, llegó a su gol n°19 en 23 partidos en la presente edición de la Championship.

El ariete de la Selección Chilena había conseguido anotar el 3-0 en el Ewood Park por medio de los doce pasos en el minuto 60 y selló la contundente goleada a los 79′ con un gol digno de un inagotable ‘killer’.

‘Big Ben’ supo acompañar una jugada por la banda izquierda y tras un rebote del guardameta rival, se activó su olfato goleador para enviar el balón al fondo de la red con un sutil cabezazo bajo el arco.

4-0#Rovers running away with it @benbreo again! Merry forking Christmas pic.twitter.com/OQrN9ZjtO4

— Blackburn Roverseas (@roverseas) December 18, 2021