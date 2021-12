El delantero nacional Ben Brereton Díaz sigue intratable en la Championship y es que, este sábado, el goleador del Blackburn Rovers anotó su décimo octavo tanto (23 partidos) para ampliar la victoria frente a Birmingham City.

El seleccionado de ‘La Roja’ se paró frente al guardameta rival desde los doce pasos en el minuto 60 y con una definición con calidad, envió el balón al fondo de la portería para celebrar un 3-0 momentáneo en el Ewood Park.

@benbreo makes it 3-0 for 3 points to move 3rd #Rovers are going up pic.twitter.com/YWHF3dtsu2

— Laura (@BrumGPA) December 18, 2021